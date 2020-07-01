Основные фобии казахстанского общества направлены не против того, что связано с русскими и Россией, а против Китая. Об этом рассказал казахстанский журналист Денис Кривошеев в интервью изданию Украина.ру

Журналист Денис Кривошеев: «Лояльность Казахстана к России нужно покупать» — видео © Касыма-Жомарта Токаева поступила петиция с требованием лишить русский язык статуса межнационального общения. Причем свои подписи под ней поставили и русскоязычные граждане.

Более того, отметил эксперт, самые большие волнения в казахстанском обществе связаны не с вопросом русского языка, а с вопросом земли, бизнеса и другими аспектами казахстанско-китайских отношений.

«В Казахстане на бытовом уровне считают, что им проще выстраивать отношения с Россией и с русскими, чем с китайцами», — указал Кривошеев.

Журналист добавил, что националистические настроения в казахстанском обществе действительно есть, и риторика звучит убедительно, но на самом деле их не так много.