Ранее в адрес президента Касыма-Жомарта Токаева поступила петиция с требованием лишить русский язык статуса межнационального общения. Причем свои подписи под ней поставили и русскоязычные граждане.
Более того, отметил эксперт, самые большие волнения в казахстанском обществе связаны не с вопросом русского языка, а с вопросом земли, бизнеса и другими аспектами казахстанско-китайских отношений.
«В Казахстане на бытовом уровне считают, что им проще выстраивать отношения с Россией и с русскими, чем с китайцами», — указал Кривошеев.
Журналист добавил, что националистические настроения в казахстанском обществе действительно есть, и риторика звучит убедительно, но на самом деле их не так много.