Когда украинское руководство ездит на международные встречи, оно говорит, что альтернативе Минским соглашениям не существует. Но когда оно возвращается на Украину, то говорит совершенно противоположные вещи. Об этом рассказал депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный в интервью изданию Украина.ру

Максим Невенчанный: Николаев - город погибших кораблей © Facebook, Максим Невенчанный Петр Порошенко, продолжил политик, находил причины того, почему «Минск» невозможно реализовать. Владимир Зеленский, по его мнению, одно время было взялся за их выполнение, но перестал, поскольку в документе прописано, что надо сделать, но не предусмотрено четкого порядка.

Из всего этого можно сделать вывод о том, подчеркнул депутат, что у власти нет желания выполнять Минские соглашения и реализовывать интеграцию Донбасса в экономическое, политическое, культурное и юридическое пространство Украины.

«Чтобы интегрировать Донбасс, мы должны создать условия. Если я хочу вас пригласить домой, я же должен прибраться, организовать место, куда вас посадить, дать вам тарелку, супа налить и так далее. А у нас получается как? Я вам говорю «заходите, гости дорогие»», закрываю за вами дверь, но за стол не сажаю, а начинают камнями вас закидывать. Ну это же глупость!», — категоричен Невенчанный.

Парадокс этой ситуации состоит в том, добавил собеседник издания, что украинские власти воюют против жителей Донбасса за то, что они не признают киевскую власть, которую ненавидят сами же украинцы.