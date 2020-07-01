Петр Порошенко, продолжил политик, находил причины того, почему «Минск» невозможно реализовать. Владимир Зеленский, по его мнению, одно время было взялся за их выполнение, но перестал, поскольку в документе прописано, что надо сделать, но не предусмотрено четкого порядка.
Из всего этого можно сделать вывод о том, подчеркнул депутат, что у власти нет желания выполнять Минские соглашения и реализовывать интеграцию Донбасса в экономическое, политическое, культурное и юридическое пространство Украины.
«Чтобы интегрировать Донбасс, мы должны создать условия. Если я хочу вас пригласить домой, я же должен прибраться, организовать место, куда вас посадить, дать вам тарелку, супа налить и так далее. А у нас получается как? Я вам говорю «заходите, гости дорогие»», закрываю за вами дверь, но за стол не сажаю, а начинают камнями вас закидывать. Ну это же глупость!», — категоричен Невенчанный.
Парадокс этой ситуации состоит в том, добавил собеседник издания, что украинские власти воюют против жителей Донбасса за то, что они не признают киевскую власть, которую ненавидят сами же украинцы.