«Понятно, что его политические танцы с западными НКО продолжатся. Понятно, что он отдает себе отчет, выстраивая отношения с западными странами, рискует получить на территории Белоруссии нечто подобное Майдану. Но, судя по всему, лидер Белоруссии уверен в собственных спецслужбах, КГБ и производит профилактические действия, чтобы максимально обезопасить себя на выборах», — считает эксперт.
Что касается отношений Минска с Россией, продолжил Мухин, то Лукашенко, заигрывая с Западом, перешел на язык прилично оформленного шантажа в отношениях с Москвой.
Россия, добавил политолог, будет реагировать на выборы в Белоруссии, но эта реакция будет, безусловно, очень вежливой, без попыток вмешательства во внутренние дела.