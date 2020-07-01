Белорусский лидер Александр Лукашенко понимает, что выстраивая отношения с западными странами, рискует получить на территории страны нечто подобное Майдану. Но, видимо, рассчитывает, что силовые структуры его не подведут. Об этом рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Мухин: Запад использует Лукашенко для прыжка на Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что касается отношений Минска с Россией, продолжил Мухин, то Лукашенко, заигрывая с Западом, перешел на язык прилично оформленного шантажа в отношениях с Москвой.

Россия, добавил политолог, будет реагировать на выборы в Белоруссии, но эта реакция будет, безусловно, очень вежливой, без попыток вмешательства во внутренние дела.