Неизвестный мужчина сжег российский флаг у посольства РФ в Киеве. Об этом в среду, 1 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии

«Посольское дело»: украинские политики ответят за нападение на посольство РФ в 2014-2016 году © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Только что какой-то персонаж пытался сжечь российский флаг возле посольства. Сжег и ушел. Его не задержали», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, примерно в 10 часов утра у здания посольства прошел небольшой пикет. Около десяти его участников некоторое время постояли на улице с плакатами, после чего разошлись. Отмечается, что охрана посольства усилена полицией и Нацгвардией Украины.

Это уже вторая подобная акция у стен посольства за неделю — 27 июня российский флаг сжег мэр Конотопа Артем Семенихин.