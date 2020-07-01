Ранее стало известно, что на Украине открылись четыре участка для голосования по поправкам в Конституцию РФ — в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.
«Только что какой-то персонаж пытался сжечь российский флаг возле посольства. Сжег и ушел. Его не задержали», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, примерно в 10 часов утра у здания посольства прошел небольшой пикет. Около десяти его участников некоторое время постояли на улице с плакатами, после чего разошлись. Отмечается, что охрана посольства усилена полицией и Нацгвардией Украины.
Это уже вторая подобная акция у стен посольства за неделю — 27 июня российский флаг сжег мэр Конотопа Артем Семенихин.