Экс-президент Украины Петр Порошенко, прибыв на допрос в качестве подозреваемого по делу о назначении Семочко первым замглавы Службы внешней разведки, отказался давать показания и получать повестки. Об этом в среду, 1 июля, сообщил «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника отдела Главного следственного управления ГБР Вадима Приймачка

«Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки», — рассказал Приймачок.

Призрак ходит по Украине. Призрак непосаженного Порошенко

Ходатайство о продлении сроков досудебного расследования будет передано в Печерский районный суд.