«Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки», — рассказал Приймачок.
По его словам, Порошенко также уведомили о необходимости прийти к следователю и сообщили о возможном продлении досудебного расследования по делу о назначении Семочко. Копию ходатайства вручили адвокату экс-президента.
Ходатайство о продлении сроков досудебного расследования будет передано в Печерский районный суд.