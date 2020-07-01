Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича подали в Государственное бюро расследований требование о публичном опровержении информации относительно уведомления Януковича о подозрении в государственной измене. Об этом в среду, 1 июля, сообщил старший партнер АО AVER LEX, адвокат Виталий Сердюк

«На прошлой неделе мы уличили ГБР в откровенной лжи, когда на интернет-странице ведомства вдруг появилось сообщение о том, что четвертый Президент, якобы, уведомлен о подозрении в очередной «государственной измене». Однако, никаких официальных процессуальных действий для вручения каких-либо подозрений совершено не было», — сказал Сердюк.

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По мнению адвокатов, у ГБР существует два кодекса — писанный и неписанный.

«Обратите внимание, в отношении Петра Порошенко соблюдаются все требуемые законодательством процедуры, чтобы вручить ему повестку, его ищут даже в картинных галереях. В отношении же Виктора Януковича ГБР продолжает идти путем, проложенным ГПУ, Оболонским судом, действовавшими под управлением и по указке предыдущей власти — путем игнорирования существующих норм законодательства, фактов, изобретения новых процедур и манипулирования общественным мнением. Ложь должна быть опровергнута, а лжецы — наказаны», — сказал Сердюк.

Защита экс-президента официально требует от ГБР в кратчайшие сроки опровергнуть ложь — в противном случае, в суд будет передан соответствующий иск.