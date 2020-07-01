Демонстранты пришли под здание Львовской ОГА вместе с детьми. Рядом они расстелили покрывало, на котором разложили игрушки. Таким образом львовские родители выразили недовольство тем фактом, что во Львове работают все учреждения, кроме детских садов.

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Коронавирус. Справка
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Местные чиновники, в свою очередь, выступают против открытия дошкольных учреждений, но пообещали обсудить этот вопрос на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Отмечается, что с сегодняшнего дня во Львове возобновили работу тысячи частных детсадов — власти разрешили занятия в группах по 9 детей.