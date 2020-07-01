Жители Львова вышли на митинг с требованием возобновить работу детских садов в условиях карантина. Об этом в среду, 1 июля, сообщило издание «Страна»

Демонстранты пришли под здание Львовской ОГА вместе с детьми. Рядом они расстелили покрывало, на котором разложили игрушки. Таким образом львовские родители выразили недовольство тем фактом, что во Львове работают все учреждения, кроме детских садов.

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Отмечается, что с сегодняшнего дня во Львове возобновили работу тысячи частных детсадов — власти разрешили занятия в группах по 9 детей.