Демонстранты пришли под здание Львовской ОГА вместе с детьми. Рядом они расстелили покрывало, на котором разложили игрушки. Таким образом львовские родители выразили недовольство тем фактом, что во Львове работают все учреждения, кроме детских садов.
Местные чиновники, в свою очередь, выступают против открытия дошкольных учреждений, но пообещали обсудить этот вопрос на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Отмечается, что с сегодняшнего дня во Львове возобновили работу тысячи частных детсадов — власти разрешили занятия в группах по 9 детей.