Командира взвода одной из военных частей Житомирской области поймали на взятке в 10 тысяч гривен (26 тыс. рублей). Об этом в среду, 1 июля, сообщило издание «Страна» со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины

Армия на износе. Срочники и контрактники уже не обеспечивают боеготовности ВСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк требовал от своего сослуживца, который переходил на другое место службы, 10 тысяч гривен за подписание обходного листа и акта приема-передачи должности. Также за эти деньги командир обещал предоставить начальству доклад об отсутствии недостатков имущества соответствующей службы.

Согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины, командиру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.