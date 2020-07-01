Военнослужащий требовал от своего сослуживца, который переходил на другое место службы, 10 тысяч гривен за подписание обходного листа и акта приема-передачи должности. Также за эти деньги командир обещал предоставить начальству доклад об отсутствии недостатков имущества соответствующей службы.
Согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины, командиру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.