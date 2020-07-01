Советницу главы Государственного космического агентства Украины Александру Клитину уволили спустя несколько дней после назначения. Об этом она накануне сообщила на своей странице в Facebook

«Представители Космического агентства просили всем сообщить, что освободили меня еще в пятницу, правда, без моего ведома. Я не обвиняю Владимира Усова (главу Государственного космического агентства — ред.), буду все равно помогать. Знаю, что это просто Зеленский достойной конкуренции испугался», — написала Клитина.

Кабмин уволил угодившую в секс-скандал замминистра Клитину © Aleksandra Klitina / facebook

Ранее скандальная экс-заместительница министра инфраструктуры заявила о создании своей партии «Украина против коррупции», которая будет разбираться с «политическими проститутами».