«Представители Космического агентства просили всем сообщить, что освободили меня еще в пятницу, правда, без моего ведома. Я не обвиняю Владимира Усова (главу Государственного космического агентства — ред.), буду все равно помогать. Знаю, что это просто Зеленский достойной конкуренции испугался», — написала Клитина.
Она также отметила, что не знает причины увольнения.
Ранее скандальная экс-заместительница министра инфраструктуры заявила о создании своей партии «Украина против коррупции», которая будет разбираться с «политическими проститутами».