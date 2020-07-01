Сенат США включил в проект бюджета национальной обороны дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2». Об этом во вторник, 30 июня, в своем Twitter сообщил конгрессмен-республиканец Стив Вомак

Бунт на европейском корабле: Берлин начинает войну с Вашингтоном из-за «Северного потока – 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк использовать трубопровод в качестве элемента принуждения и увеличить зависимость Украины и Польши от российского газа.

«Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны», — написал Вомак.

Ранее стало известно, что Евросоюз выступает против санкций в отношении «Северного потока-2».

Российский газовый проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

4 июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока-2», который предусматривает ограничительные меры против страховых компаний, работающих с судами, задействованными в строительстве газопровода.