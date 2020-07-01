По словам Вомака, российские власти хотят использовать трубопровод в качестве элемента принуждения и увеличить зависимость Украины и Польши от российского газа.
«Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны», — написал Вомак.
Ранее стало известно, что Евросоюз выступает против санкций в отношении «Северного потока-2».
Российский газовый проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
4 июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против «Северного потока-2», который предусматривает ограничительные меры против страховых компаний, работающих с судами, задействованными в строительстве газопровода.