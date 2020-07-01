Власти Белоруссии призвали соседние страны открыть свои границы с республикой. Об этом накануне сообщило агентство БелТА

По мнению вице-премьера Белоруссии Игоря Петришенко, страна полностью готова к полномасштабному восстановлению международного транспортного сообщения, деловых и туристических связей. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал другие страны идти по пути Белоруссии в борьбе с коронавирусом. Согласно последним данным, в республике зафиксировано 61,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 387 человек, 45,2 тыс. выздоровели.