По мнению вице-премьера Белоруссии Игоря Петришенко, страна полностью готова к полномасштабному восстановлению международного транспортного сообщения, деловых и туристических связей.
Вице-премьер отметил, что белорусские власти контролируют ситуацию с заболеваемостью и принимают соответствующие меры, благодаря чему им удается сдержать эпидемию без ущерба для экономики.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал другие страны идти по пути Белоруссии в борьбе с коронавирусом.
Согласно последним данным, в республике зафиксировано 61,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 387 человек, 45,2 тыс. выздоровели.