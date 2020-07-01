На фоне своего основного конкурента в предвыборной гонке, кандидата от демократов Джо Байдена, нынешний президент США Дональд Трамп смотрится лучше и может стать лидером новой Америки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Вадим Карасёв о кризисе демократии: Голос большинства тонет в голосах меньшинств © actual.today

«Суть конфликта в том, появится ли новая Америка. Пока она появляется в пользу демократов, как Америка меньшинств. Или она вернет себе традиционное знамя. Сейчас все это решается. Но в любом случае это будет новая Америка. Трамп подходит на роль лидера новой Америки, Байден — нет. Но парадокс заключается в том, что Байден может выиграть выборы, а Трамп нет, хотя исход пока не предрешен», рассказал Вадим Карасев.

Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября этого года.

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