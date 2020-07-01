Однако драма Трампа заключается в том, что он опередил американское время, считает собеседник издания.
«Суть конфликта в том, появится ли новая Америка. Пока она появляется в пользу демократов, как Америка меньшинств. Или она вернет себе традиционное знамя. Сейчас все это решается. Но в любом случае это будет новая Америка. Трамп подходит на роль лидера новой Америки, Байден — нет. Но парадокс заключается в том, что Байден может выиграть выборы, а Трамп нет, хотя исход пока не предрешен», рассказал Вадим Карасев.
Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября этого года.
Полностью интервью можно прочитать здесь.