По его словам, раньше имело значение личное достоинство журналиста и уважение в корпоративной среде, и журналист мог идти на конфликт с редакцией, если она заставляла его лгать, так как был уверен, что коллеги его поддержат и он может перейти на работу в другое место. Однако сейчас этого нет, подчеркнул эксперт.
«Сейчас самостоятельность медийной сферы полностью ушла, и в результате журналисты во многом зависят от своих владельцев. Западная журналистика, которая была эталоном для мировой журналистики, оказалась в кризисе. Они перестали писать правду, а вместо этого плодят кучу фейковых новостей и плодят пропаганду в стиле Геббельса», — констатировал Марков.
При этом роль общественного мнения значительно возросла, и СМИ, которые влияют на общественное мнение, стали намного более агрессивными и намного более лживыми, сказал он.