Вся корпорация журналистов на Западе потеряла независимость, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

Сергей Марков: Украина показала всему миру, какого будущего ему надо избежать © РИА Новости, Нина Зотина

«Сейчас самостоятельность медийной сферы полностью ушла, и в результате журналисты во многом зависят от своих владельцев. Западная журналистика, которая была эталоном для мировой журналистики, оказалась в кризисе. Они перестали писать правду, а вместо этого плодят кучу фейковых новостей и плодят пропаганду в стиле Геббельса», — констатировал Марков.

При этом роль общественного мнения значительно возросла, и СМИ, которые влияют на общественное мнение, стали намного более агрессивными и намного более лживыми, сказал он.