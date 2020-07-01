По его словам, эффективные политики работают над укреплением суверенитета страны, понимая, что институт суверенной демократии может принести успех в условиях не многополярного, а аполярного мира, полюса которого еще не сформировались.
При этом многие демократии имеют сегодня не лидеров, а чирлидеров (от "чирлидинг" — танцевально-акробатические номера на спортивных мероприятиях. — Ред.).
Составляя список сильных мировых лидеров, Вадим Карасев предложил учесть, что Америка вряд ли скоро выйдет из кризиса.
«В списке лидеров, которые могут составить концерт держав XXI века, всего пять-шесть человек. Это Си Цзиньпин, Эрдоган, Путин, Меркель, Макрон и, пожалуй, всё. Не будем же мы серьезно рассматривать (президента Бразилии) Болсонару как полноценного участника нового концерта держав?», — считает Вадим Карасев.
Таким образом в Европе всего два достйных политических лидера президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Остальные из «концерта держав XXI века» представляют Евразию, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.