Настоящим политическим лидером в современном мире может стать тот, кто понимает геополитическую ситуацию, рассказал в интервью изданию директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев

Вадим Карасёв о кризисе демократии: Голос большинства тонет в голосах меньшинств © actual.today

При этом многие демократии имеют сегодня не лидеров, а чирлидеров (от "чирлидинг" — танцевально-акробатические номера на спортивных мероприятиях. — Ред.).

Составляя список сильных мировых лидеров, Вадим Карасев предложил учесть, что Америка вряд ли скоро выйдет из кризиса.

«В списке лидеров, которые могут составить концерт держав XXI века, всего пять-шесть человек. Это Си Цзиньпин, Эрдоган, Путин, Меркель, Макрон и, пожалуй, всё. Не будем же мы серьезно рассматривать (президента Бразилии) Болсонару как полноценного участника нового концерта держав?», — считает Вадим Карасев.

Таким образом в Европе всего два достйных политических лидера президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Остальные из «концерта держав XXI века» представляют Евразию, добавил политолог.

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