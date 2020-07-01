«Европа больше не может «переварить» поток мигрантов, поток носителей абсолютно чуждых и агрессивных ценностей. С одно стороны, это демонстрирует полный провал европейской миграционной политики, но глобально — это тоже свидетельство того, что европейская цивилизационная модель исчерпала себя, оказалась нежизнеспособной и самоубийственной», считает собеседник издания.
По его словам, Человечество оказалось в ситуации, когда нет новых спасительных идей и высоких идеалов, не к чему стремиться, не за что бороться. Поэтому старый, умирающий мир так буйствует и скрежещет зубами.
Конфликт — это, по сути, механизм снятия напряжения, клапан, через который спускается пар, чтобы «котел» не разорвало от избыточного давления. Все нынешние конфликты — это результат вот этого накопившегося напряжения, давления в «котлах».
Старый мир во всех этих конфликтах привычно цепляется за то, что ему знакомо и понятно, — за ресурсы, за нефть, за возможность контролировать те или иные территории или трафик чего-либо. Потому что идей, ради которых можно было столкнуть человечество лбами, вовлечь его в новую, спасительную для хозяев старого мира, войну — больше нет, добавил Вадим Самодуров.
Полностью интервью можно прочитать здесь.