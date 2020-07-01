В Европе, где все чаще вспыхивают конфликты мигрантов с местным населением, где растет целое новое поколение носителей идей радикального ислама. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Вадим Самодуров

«Европа больше не может «переварить» поток мигрантов, поток носителей абсолютно чуждых и агрессивных ценностей. С одно стороны, это демонстрирует полный провал европейской миграционной политики, но глобально — это тоже свидетельство того, что европейская цивилизационная модель исчерпала себя, оказалась нежизнеспособной и самоубийственной», считает собеседник издания.

Вадим Самодуров: Человечество должно найти новый смысл своего существования © из личного архива Вадима Самодурова

Конфликт — это, по сути, механизм снятия напряжения, клапан, через который спускается пар, чтобы «котел» не разорвало от избыточного давления. Все нынешние конфликты — это результат вот этого накопившегося напряжения, давления в «котлах».

Старый мир во всех этих конфликтах привычно цепляется за то, что ему знакомо и понятно, — за ресурсы, за нефть, за возможность контролировать те или иные территории или трафик чего-либо. Потому что идей, ради которых можно было столкнуть человечество лбами, вовлечь его в новую, спасительную для хозяев старого мира, войну — больше нет, добавил Вадим Самодуров.

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