«Я уже не говорю об Украине, где общество так и не оправилось от последствий Майдана и украинизации, причем эти линии раскола никуда не деваются. По итогам этого мы рискуем увидеть две Украины. Точно так же и в мире. Мы увидим, что разные общества будет ждать серьезный стресс», — рассказал собеседник издания.
По его словам, в результате кризиса демократия уступит многие позиции перед авторитаризмом.
Человечество рискует попасть в «цифровой концлагерь», но цифровое общество также открывает новые возможности для демократии. Воспользуется ли человечество этим шансом — вопрос открытый, считает Андрей Золотарев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.