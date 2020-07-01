Ситуация кризиса, сопровождаемого пандемией коронавируса, будет проблемной для многих обществ, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

«Я уже не говорю об Украине, где общество так и не оправилось от последствий Майдана и украинизации, причем эти линии раскола никуда не деваются. По итогам этого мы рискуем увидеть две Украины. Точно так же и в мире. Мы увидим, что разные общества будет ждать серьезный стресс», — рассказал собеседник издания.

Андрей Золотарёв: В будущем мы можем оказаться в «цифровом концлагере», а каким он будет, непонятно © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Человечество рискует попасть в «цифровой концлагерь», но цифровое общество также открывает новые возможности для демократии. Воспользуется ли человечество этим шансом — вопрос открытый, считает Андрей Золотарев.

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