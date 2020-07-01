«Геополитическая подоплека состоит в том, что та система, которую привыкли называть Ялтинской, давно приказала долго жить и не отвечает реалиям нынешнего времени. А учитывая проблему перехода от пятого к шестому технологическому укладу, будет резкий рост обострения ситуации», — считает собеседник издания.
По его словам, хотя многие считают, что инцидент на индокитайской границе вызван лишь недисциплинированностью военнослужащих, такие конфликты будут возникать и в будущем.
Кроме того, горячая осень ждет и США, где ни одна, ни другая сторона, похоже, не намерены признавать результаты выборов. Это может привести к серьезному гражданскому конфликту.
Ялтинско-Потсдамская система — обозначение системы международных отношений, закрепленной договорами и соглашениями, достигнутыми во время Ялтинской и Потсдамской конференциями в 1945 году.
Предусматривала двухполярную структуру международных отношений после победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, в которых ведущую роль играли две сверхдержавы — СССР и США.
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