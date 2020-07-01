«В США ведь есть не только «демократы», которые пытаются свалить Трампа. Не будем сбрасывать со счетом роль структур Сороса. Там есть и ультраправые, которые грезят расовой священной войной. В конце концов, есть и американское «глубинное государство». И это я еще не вспомнил американских левых, чью активность породила ситуация в США, для которых Трамп — чуть лучше Гитлера», — рассказал собеседник издания.
Если медийно Трамп проигрывает в предвыборной гонке своему главному конкуренту Джо Байдену, то в реальности их шансы одержать победу примерно равны. Реальный сектор за Трампа, а финансисты, биржа, айти, Силиконовая долина — за демократов, добавил Андрей Золотарев.
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