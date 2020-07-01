В США и в Великобритании можно наблюдать ситуацию общественного раскола, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

«В США ведь есть не только «демократы», которые пытаются свалить Трампа. Не будем сбрасывать со счетом роль структур Сороса. Там есть и ультраправые, которые грезят расовой священной войной. В конце концов, есть и американское «глубинное государство». И это я еще не вспомнил американских левых, чью активность породила ситуация в США, для которых Трамп — чуть лучше Гитлера», — рассказал собеседник издания.

Андрей Золотарёв: В будущем мы можем оказаться в «цифровом концлагере», а каким он будет, непонятно © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Андрей Золотарев.

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