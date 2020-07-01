По его словам, вся история человечества — это история войн и борьбы за сферы влияния.
Шанс жить в совсем другом мире появился во время перестройки Горбачева, но человечество упустило эту возможность.
«Скажу несколько вульгарную вещь, но чтобы было понятно, что такое геополитика, которая в горбачевские времена считалась моветоном, ругательным словом. Как перевести на простой язык, что такое геополитика? Геополитика — это когда большие страны ведут себя как бандиты, а маленькие — как проститутки», — объяснил Руслан Гринберг.
Стремление властвовать над себе подобными, присущее человеческой природе, привело к состоянию войны всех против всех, считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.