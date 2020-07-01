Правилом человеческого существования является борьба за сферы влияния, рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг

Руслан Гринберг о конфликтах в мире: Правилом человеческого общества является борьба за сферы влияния © РИА Новости, Нина Зотина

Шанс жить в совсем другом мире появился во время перестройки Горбачева, но человечество упустило эту возможность.

«Скажу несколько вульгарную вещь, но чтобы было понятно, что такое геополитика, которая в горбачевские времена считалась моветоном, ругательным словом. Как перевести на простой язык, что такое геополитика? Геополитика — это когда большие страны ведут себя как бандиты, а маленькие — как проститутки», — объяснил Руслан Гринберг.

Стремление властвовать над себе подобными, присущее человеческой природе, привело к состоянию войны всех против всех, считает собеседник издания.

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