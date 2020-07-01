Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель – настоящий лидер истинно демократической страны, которая извлекла уроки из своей истории, рассказал в интервью изданию Украина.ру экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг

«Немцы вообще отличники. Это единственная страна, которая извлекла уроки из катастрофы Второй мировой войны, инициатором которой они сами были, тех злодеяний, которые они причинили всему человечеству. Но они сделали хорошие выводы с точки зрения геополитических историй. Как надо вести себя в мире, заботиться о мире, укреплять его, не грозить никому, совершенствовать собственное общество. Вообще Меркель — примерный лидер истинно демократической страны», — рассказал Руслан Гринберг.

Руслан Гринберг о конфликтах в мире: Правилом человеческого общества является борьба за сферы влияния © РИА Новости, Нина Зотина Ангела Меркель занимает пост федерального канцлера с ноября 2005 года. Она стала первой женщиной, занявшей эту должность.

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