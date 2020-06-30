«Думаю, наше поколение еще увидит социалистическую революцию в США», — сказал эксперт.

Социолог-марксист Киричук: Наше поколение увидит социалистическую революцию в США
Социолог-марксист Киричук: Наше поколение увидит социалистическую революцию в США
© Facebook, Сергій Киричук
Он напомнил, что еще классики марксизма ожидали революции в развитых странах Европы, в частности, Владимир Ленин говорил о «слабом звене».

В США же сейчас сложилась гибридная ситуация, когда огромный ВВП сочетается с  формированием гетто и существованием миллионов нелегальных рабочих, которые сегодня начинают заявлять о своих правах, считает Киричук.

Огромное неравенство стало сейчас преградой для развития американского общества, большая часть американской молодежи сегодня открыто говорит о необходимости перехода к социализму, подчеркнул он.