Протестные акции в США - только начало движения сопротивления в стране, американские левые работают над объединением разных угнетенных групп на основе одной платформы и программы, сказал социолог Сергей Киричук в интервью Украина.ру

«Думаю, наше поколение еще увидит социалистическую революцию в США», — сказал эксперт.

Социолог-марксист Киричук: Наше поколение увидит социалистическую революцию в США © Facebook, Сергій Киричук

В США же сейчас сложилась гибридная ситуация, когда огромный ВВП сочетается с формированием гетто и существованием миллионов нелегальных рабочих, которые сегодня начинают заявлять о своих правах, считает Киричук.

Огромное неравенство стало сейчас преградой для развития американского общества, большая часть американской молодежи сегодня открыто говорит о необходимости перехода к социализму, подчеркнул он.