«Думаю, наше поколение еще увидит социалистическую революцию в США», — сказал эксперт.
Он напомнил, что еще классики марксизма ожидали революции в развитых странах Европы, в частности, Владимир Ленин говорил о «слабом звене».
В США же сейчас сложилась гибридная ситуация, когда огромный ВВП сочетается с формированием гетто и существованием миллионов нелегальных рабочих, которые сегодня начинают заявлять о своих правах, считает Киричук.
Огромное неравенство стало сейчас преградой для развития американского общества, большая часть американской молодежи сегодня открыто говорит о необходимости перехода к социализму, подчеркнул он.