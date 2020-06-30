Еще недавно доминирование США было всеобщим и тотальным, сейчас этого нет, но нет и центров силы, равных по геополитическому значению США, заявил политический философ Иван Никонов в интервью Украина.ру

«Однополярный мир закончился, но многополярный мир не наступил. Кто проявит инициативу и, если хотите, наглость сегодня, тот будет хозяином будущего», — подчеркнул эксперт.

По его словам, чтобы стать полноценным полюсом силы, государству необходимо обладать тремя компонентами: экономикой, военной мощью и привлекательной идеологией.

Политический философ Никонов: Оруэлл не мог себе представить, как можно контролировать массы через Интернет © Facebook, Ivan Nikonov

Экономический паритет есть у Китая, но Китай, в отличие от США (и в прошлом СССР), не экспортирует свою идеологию, его экспансия только экономическая, отметил Никонов.

При этом, по его мнению, идеологическую привлекательность утрачивают США, которые уже не могут сказать: делайте то, что мы вам говорим, и вы будете такими же успешными, как мы.