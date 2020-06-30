Помилованным оказался 29-летний Виктор Скрундик, фигурант дела об убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь третьего. Мужчине было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, суд приговорил его к смертной казни.
Еще два фигуранта дела 25 и 23 лет были приговорены к 22 и 18 годам колонии усиленного режима соответственно.
Приговор отменила коллегия Верховного суда. Дело отправлено на повторное рассмотрение.
Белоруссия — единственная европейская страна, до сих пор не отменившая смертную казнь. Смертный приговор в республике может быть вынесен за особо тяжкие преступления — применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника правоохранительных органов и госизмену. Казнить могут только мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, решение суда исполняется с помощью расстрела.