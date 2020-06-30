В Белоруссии суд впервые за долгое время отменил смертельный приговор. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило агентство РИА Новости

Помилованным оказался 29-летний Виктор Скрундик, фигурант дела об убийстве двух пенсионеров и покушении на жизнь третьего. Мужчине было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, суд приговорил его к смертной казни.

Лукашенко перед выбором. Президентская кампания в Белоруссию идет не по правилам © AP, Sergei Grits

Приговор отменила коллегия Верховного суда. Дело отправлено на повторное рассмотрение.

Белоруссия — единственная европейская страна, до сих пор не отменившая смертную казнь. Смертный приговор в республике может быть вынесен за особо тяжкие преступления — применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника правоохранительных органов и госизмену. Казнить могут только мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, решение суда исполняется с помощью расстрела.