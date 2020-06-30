Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание семи телеканалов RT на основании санкций ЕС в отношении Дмитрия Киселева. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило издание Sputnik Латвия со ссылкой на Twitter НСЭСМИ

«Получив информацию, что под фактическим контролем Дмитрия Киселева, находящегося под санкциями ЕС, находится наиболее влиятельный российский канал RT (Russia Today), НСЭСМИ решил запретить распространение семи программ группы RT в Латвии. Мы призовем другие медиарегуляторы в ЕС сделать то же самое», — говорится в сообщении.

Власти Латвии и Эстонии вынудили ретранслятор Первого канала закрыть свои авторские программы © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что не совсем ясно, как НСЭСМИ объясняет связь Киселева с RT: российский журналист и телеведущий является гендиректором международного информационного агентства «Россия сегодня», в которое RT не входит.