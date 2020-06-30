«Получив информацию, что под фактическим контролем Дмитрия Киселева, находящегося под санкциями ЕС, находится наиболее влиятельный российский канал RT (Russia Today), НСЭСМИ решил запретить распространение семи программ группы RT в Латвии. Мы призовем другие медиарегуляторы в ЕС сделать то же самое», — говорится в сообщении.
Речь идет о семи телеканалах: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.
Стоит отметить, что не совсем ясно, как НСЭСМИ объясняет связь Киселева с RT: российский журналист и телеведущий является гендиректором международного информационного агентства «Россия сегодня», в которое RT не входит.