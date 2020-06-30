Украинские шахтеры выдвинулись в Киев на бессрочную акцию протеста
Украинские шахтеры выдвинулись в Киев на бессрочную акцию протеста
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«На сегодня та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок», — сказала Ковалив.

Она добавила, что президент Владимир Зеленский поставил задачу не допускать в будущем подобных задержек зарплаты шахтерам.