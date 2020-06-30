Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив 30 июня приняла участие в встрече с шахтерами, которые устроили в Киеве бессрочную акцию протеста с требованием погасить все задолженности по заработной плате. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Офиса главы государства

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