Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив 30 июня приняла участие в встрече с шахтерами, которые устроили в Киеве бессрочную акцию протеста с требованием погасить все задолженности по заработной плате. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Офиса главы государства
«На сегодня та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок», — сказала Ковалив.
Она добавила, что президент Владимир Зеленский поставил задачу не допускать в будущем подобных задержек зарплаты шахтерам.
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