Австрия должна усилить ограничения в своей миграционной политике для того, чтобы предотвратить в будущем межэтнические конфликты, сказал 29 июня канцлер Себастьян Курц в эфире местного ТВ, комментируя курдско-турецкие беспорядки в Вене

Он заявил, что Австрии нужно лишить Турцию возможности оказывать влияние на австрийских граждан турецкого происхождения.

«Я думаю, нам надо в дальнейшем ужесточать миграционную политику, иначе мы будем вести такую же дискуссию, что и сегодня о конфликте в районе Фаворитен в обозримом будущем — о чеченских группах, которые сталкиваются с другими на улицах. Мы видим по Франции, к чему это может привести, когда политика интеграции не работает, когда есть массивная миграция», — отметил Курц.

Во Франции проводится спецоперация по следам беспорядков с участием «чеченской мафии» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Курц отметил, что еще несколько лет назад говорил, что в Вене есть кварталы, где австрийцы почти не чувствуют себя дома в своей стране, за что подвергался критике. Он подчеркнул, что нужны решительные действия, чтобы изменить сложившееся положение вещей.

Глава государства также порекомендовал австрийским смутьянам устраивать беспорядки в Турции.