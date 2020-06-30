Он заявил, что Австрии нужно лишить Турцию возможности оказывать влияние на австрийских граждан турецкого происхождения.
«Я думаю, нам надо в дальнейшем ужесточать миграционную политику, иначе мы будем вести такую же дискуссию, что и сегодня о конфликте в районе Фаворитен в обозримом будущем — о чеченских группах, которые сталкиваются с другими на улицах. Мы видим по Франции, к чему это может привести, когда политика интеграции не работает, когда есть массивная миграция», — отметил Курц.
Он полагает, что массовые беспорядки, которые устроила турецкая молодежь в Вене, — это следствие неправильной интеграционной политики, позволившей выходцам из Турции жить обособленно, разговаривать только на турецком языке и закупаться в турецкоязычных магазинах.
Курц отметил, что еще несколько лет назад говорил, что в Вене есть кварталы, где австрийцы почти не чувствуют себя дома в своей стране, за что подвергался критике. Он подчеркнул, что нужны решительные действия, чтобы изменить сложившееся положение вещей.
Глава государства также порекомендовал австрийским смутьянам устраивать беспорядки в Турции.