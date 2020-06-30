Лидер армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян заразился коронавирусом. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил адвокат Царукяна Эмин Хачатрян, передает Sputnik Армения

Искандарян: Партия Царукяна оставалась чужеродным телом в правящей элите Армении © Sputnik /Asatur Yesayants

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился сын политика Нвер, а также два члена фракции «Процветающая Армения».

В начале июня Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Со своей стороны, в СНБ сообщили, что против лидера «Процветающей Армении» возбуждено уголовное дело по факту многочисленных случаев взяточничества в рядах партии во время парламентских выборов 2017 года. Кроме того, СНБ возбудила против Царукяна уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 миллиардов драмов (4,2 миллиарда рублей).

Во вторник, 16 июня, парламент Армении проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности и арест Царукяна. В пятницу, 19 июня, состоялось третье судебное заседание по ходатайству о его аресте.