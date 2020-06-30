«Празднование годовщины Крещения Киевской Руси и дня памяти равноапостольного великого князя Владимира, а также празднования 400-летия возрождения православной церковной иерархии в Украине… пройдут с соблюдением требований карантина. Проведение традиционного крестного хода с участием епископата, духовенства, монашествующих и мирян не представляется возможным», — говорится в сообщении.
В связи с торжествами в память годовщины Крещения Руси во всех храмах и монастырях УПЦ состоится молебен с праздничным перезвоном.