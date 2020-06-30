Торжества в честь Крещения Руси, которые ежегодно проходят в Киеве 27-28 июля, в 2020 году будут происходить с соблюдением требований карантина, но традиционный крестный ход верующих УПЦ в столице проводиться не будет. Об этом 30 июня сообщает сайт «Религиозно-информационной службы Украины»

Храмы не хуже салонов красоты: в УПЦ пожаловались на дискриминацию верующих во время карантина © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

В связи с торжествами в память годовщины Крещения Руси во всех храмах и монастырях УПЦ состоится молебен с праздничным перезвоном.