Храмы не хуже салонов красоты: в УПЦ пожаловались на дискриминацию верующих во время карантина
Храмы не хуже салонов красоты: в УПЦ пожаловались на дискриминацию верующих во время карантина
© РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
«Празднование годовщины Крещения Киевской Руси и дня памяти равноапостольного великого князя Владимира, а также празднования 400-летия возрождения православной церковной иерархии в Украине… пройдут с соблюдением требований карантина. Проведение традиционного крестного хода с участием епископата, духовенства, монашествующих и мирян не представляется возможным», — говорится в сообщении.

В связи с торжествами в память годовщины Крещения Руси во всех храмах и монастырях УПЦ состоится молебен с праздничным перезвоном.    