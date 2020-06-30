Российский предприниматель, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков переболел коронавирусом три месяца назад. Об этом он сообщил в своем Instagram во вторник, 30 июня

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«И конечно, молюсь Господу, он меня спас и сохранил после двух сепсисов и Covid-19, да-да, я еще переболел коронавирусом 3 месяца назад», — написал бизнесмен.

В марте Тиньков заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В настоящее время он готовится к пересадке костного мозга.