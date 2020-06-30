«Мы сейчас даже не будем про мозги, айкью, таланты и прочие достоинства порохоботов. Я сейчас скажу про Самый Главный Фактор, определяющий вектор порохоботства. Именно за него ненавидят и порохоботов, и Пороха, но именно этот Самый Главный Фактор порохоботства такой мощный, упругий, увесистый, крепкий, активный, выдающийся и влиятельный, что рано или поздно именно этот Фактор принесет ошеломительную победу Пороху и порохоботам», — написал он.
По словам Дедюхина, этот «Самый Главный Фактор» — молодость, и дело не в количестве лет, а в ощущении, энергии, перспективах и возможностях.