Священник так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Александр Дедюхин заявил, что у Петра Порошенко и его сторонников «перспективы гораздо шире и прекрасней прожитого ранее» и позвал всех к зданию Печерского суда. Об этом он написал на своей странице в Facebook 30 июня, накануне заседания суда по делу экс-президента

Призрак ходит по Украине. Призрак непосаженного Порошенко По словам Дедюхина, этот «Самый Главный Фактор» — молодость, и дело не в количестве лет, а в ощущении, энергии, перспективах и возможностях.