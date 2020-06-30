Суд Центрального района Минска отклонил жалобу на заключение под стражу от претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил один из адвокатов Бабарико Дмитрий Лаевский, передает РИА Новости

«Суд Центрального района Минска рассмотрел и отклонил жалобу Виктора Бабарико на заключение под стражу. Самого Виктора Бабарико из СИЗО КГБ в суд не доставляли», — рассказал Лаевский.

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме, с адвоката взята подписка о неразглашении. Защита намерена обжаловать постановление суда по жалобе Бабарико.

Похищение чужой дочки. Арест Бабарико и переговоры Лукашенко о цене на газ © Facebook, Виктор Бабарико

Ранее стало известно, что КГБ Белоруссии подтвердил факт предъявления обвинений претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду. 20 июня они были задержаны. В Комитете госконтроля заявили, что кандидат в президенты был взят под стражу, поскольку являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».

Вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.