«Суд Центрального района Минска рассмотрел и отклонил жалобу Виктора Бабарико на заключение под стражу. Самого Виктора Бабарико из СИЗО КГБ в суд не доставляли», — рассказал Лаевский.
Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме, с адвоката взята подписка о неразглашении. Защита намерена обжаловать постановление суда по жалобе Бабарико.
Адвокат также обратил внимание на то, что на прошлой неделе им через КГБ была подана жалоба на меру пресечения, однако в суд она все еще не поступила и, вероятно, будет рассматриваться отдельно.
Ранее стало известно, что КГБ Белоруссии подтвердил факт предъявления обвинений претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду. 20 июня они были задержаны. В Комитете госконтроля заявили, что кандидат в президенты был взят под стражу, поскольку являлся «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности».
Вопреки процедуре к Бабарико и его сыну не были допущены адвокаты.