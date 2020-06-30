Мемориал жертвам еврейских погромов торжественно открыли на территории бывшего еврейского кладбища в Тетиеве Киевской области. Об этом 30 июня сообщает УНИАН

Погром в Жешуве. Как НКВД спасал евреев от поляков © United States Holocaust Memorial Museum Елене Коцерубе. Проект был реализован при поддержке мэра города Романа Майструка и главы общественной организации «Єдина громада — єдина мета» Александра Коцерубы, мужа Елены.

«Впервые про еврейскую историю города я услышал от своего заместителя Елены Коцерубы, — говорит мэр Тетиева. Архивные документы шокировали: сто лет назад город был фактически уничтожен в погроме. Шок смешался с удивлением, так как до сих пор в Тетиеве не было даже таблички с упоминанием тех ужасных событий», — говорится в сообщении.

Во время Гражданской войны в еврейских погромах погибли около 200 тысяч людей. В свое время Тетиев был еврейским городком — свыше 80% жителей были евреями. Однако уже много лет евреев в городе нет вообще.