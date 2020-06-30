«Один из членов VIP-ложи на стадионе "Мейски" в Белостоке стал оскорблять Романчука, крича в его адрес: "Ты — не поляк. Вали в Украину". После обидных криков в свой адрес Романчук подошел к ложе и попытался выяснить ситуацию, но вместо этого услышал новые оскорбления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дело передано в полицию. Нарушителя уже установили, дело расследуется. Наказание агрессивного болельщика, скорее всего, ляжет на плечи компании, которая пригласила его на матч. Его представители встретятся с представителями стадиона.
Кроме того сообщается, что это не первый такой случай с участием Тараса Романчука. В феврале 2019 года, после матча «Ягеллонии» с «Вислой» из Плоцка, футболист заявил, что его назвали «бандеровцем» во время встречи. Игрок «Вислы» Доминик Фурман сначала все отрицал, но потом оба игрока выступили с совместным заявлением и конфликт был улажен.