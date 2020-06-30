В Молдавии в ходе спецоперации был обнаружен подпольный мини-завод, который производил вертолеты для нелегальных поставок в страны СНГ. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики

«В Зоне безопасности на берегу Днестра, в 50 км от Кишинева, действовал подпольный вертолетный завод. На нем проводилась сборка вертолетов, схожих по модификации с маркой Ка-26. Вертолеты незаконно экспортировались на рынок стран СНГ. Большинство задействованных в производстве вертолетов, включая организаторов и руководство предприятия, являются жителями Приднестровья», — говорится в сообщении.

Политолог Иваненко: Как Сталин сделал Молдавию независимой, а Брежнев — представительной © Facebook, Игорь Иваненко

Возбуждено уголовное дело по фактам подготовки контрабанды летательных аппаратов (п.5 ст.248 УК РМ). Она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.