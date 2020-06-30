«В Зоне безопасности на берегу Днестра, в 50 км от Кишинева, действовал подпольный вертолетный завод. На нем проводилась сборка вертолетов, схожих по модификации с маркой Ка-26. Вертолеты незаконно экспортировались на рынок стран СНГ. Большинство задействованных в производстве вертолетов, включая организаторов и руководство предприятия, являются жителями Приднестровья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители прокуратуры и следователи работали в этом направлении в течение нескольких месяцев. При обыске были обнаружены еще 10 вертолетов на разных этапах готовности явно ручного производства.
Возбуждено уголовное дело по фактам подготовки контрабанды летательных аппаратов (п.5 ст.248 УК РМ). Она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.