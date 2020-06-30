Отмечается, что аэропорт «Киев» начинает поэтапное сокращение своих сотрудников на фоне глубокого кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса. Карантин привел к резкому падению числа авиаперевозок и снижению пассажиропотока.
Также отмечается, что усугублению проблемы сопутствовало и отсутствие какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства, а также властей украинской столицы.
«Самостоятельно, без помощи государства столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт «Киев» объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их профессиональную подготовку тратится не только много времени, но и значительные средства. Очень жаль расставаться с каждым из них, ведь у нас сформировалась отличная команда», — цитирует пресс-служба генерального директора компании «МАСТЕР-АВИА» Олега Левченко.