Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского сокращает половину своих сотрудников, чтобы спастись от банкротства. Об этом 30 июня сообщается на сайте компании «МАСТЕР-АВИА»

Также отмечается, что усугублению проблемы сопутствовало и отсутствие какой-либо реакции и помощи от правительства, профильного министерства, а также властей украинской столицы.

«Самостоятельно, без помощи государства столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли. Аэропорт «Киев» объединяет тысячи специалистов, которые развивают авиацию, на их профессиональную подготовку тратится не только много времени, но и значительные средства. Очень жаль расставаться с каждым из них, ведь у нас сформировалась отличная команда», — цитирует пресс-служба генерального директора компании «МАСТЕР-АВИА» Олега Левченко.