Проект «Северный поток — 2» в свете возможного ввода против него санкций Соединенными Штатами Америки нуждается в поддержке всех европейских компаний, которые смогли заработать на его реализации, сказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, сообщает "Прайм" 30 июня

Ранее представители властей ФРГ заявляли, что стране нужно выработать ответные меры на возможные американские санкции, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что рассчитывает на поддержку всего Евросоюза по этому вопросу.

«Я рад, что я представитель бизнеса, а не политик, потому что это всё-таки задача именно политиков — вырабатывать ту или иную реакцию. Но важно, что реакция должна быть не на немецком, а на европейском уровне. Европа должна задуматься о том, каким образом реагировать на всю эту ситуацию. Европа должна продемонстрировать солидарность в том, что касается ее позиции, и должна также сплоченно давать ответ», — цитирует агентство слова Зеле.

Американцы о «Северном потоке – 2», Берлин готовит ответный удар. Обзор энергорынка с 22 по 26 июня © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Он отметил, что большое количество компаний в Европе смогли хорошо заработать — в частности, компании, которые участвовали в прокладке газопровода или в строительстве компрессорных станций.

Конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода «Северный поток — 2».

Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу ввести дополнительные санкции против газопровода «Северный поток — 2», сообщало агентство Bloоmberg со ссылкой на правительственные источники в Берлине.