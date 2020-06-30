Ранее представители властей ФРГ заявляли, что стране нужно выработать ответные меры на возможные американские санкции, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что рассчитывает на поддержку всего Евросоюза по этому вопросу.
«Я рад, что я представитель бизнеса, а не политик, потому что это всё-таки задача именно политиков — вырабатывать ту или иную реакцию. Но важно, что реакция должна быть не на немецком, а на европейском уровне. Европа должна задуматься о том, каким образом реагировать на всю эту ситуацию. Европа должна продемонстрировать солидарность в том, что касается ее позиции, и должна также сплоченно давать ответ», — цитирует агентство слова Зеле.
По его мнению, необходима четкая поддержка со стороны компаний, которые не только предоставляют финансирование, но и со стороны тех компаний, которые получали заказы на поставки в рамках реализации проекта «Северный поток — 2».
Он отметил, что большое количество компаний в Европе смогли хорошо заработать — в частности, компании, которые участвовали в прокладке газопровода или в строительстве компрессорных станций.
Конгрессмены Республиканской и Демократической партий внесли на рассмотрение палаты представителей законопроект, предусматривающий усиление санкций, направленных против проекта газопровода «Северный поток — 2».
Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу ввести дополнительные санкции против газопровода «Северный поток — 2», сообщало агентство Bloоmberg со ссылкой на правительственные источники в Берлине.