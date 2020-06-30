Акция протеста против назначения уличенного в плагиате бывшего «регионала» Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки проходит в центре Киева. Об этом 30 июня сообщает «Цензор.нет»

Отмечается, что с утра активисты вышли с акцией протеста под здание правительства в центре Киева. Митингующие держат плакаты с лозунгами против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки. Также они установили унитаз с надписью «Для дипломов от Шкарлета». Бывший «регионал» Шкарлет назначен и.о. министра образования Украины © Андрей Лубенский

«Они озвучили в микрофон свое негодование назначением Шкарлета, в частности из-за того, что в его научных работах нашли плагиат. Также активисты недовольны тем, что новоназначенный и.о. министра образования баллотировался в свое время в депутаты от Партии регионов. Как говорят активисты, Шкарлет был тесно связан с министром образования времен Януковича — [Дмитрием] Табачником», — говорится в сообщении.

Затем митингующие колонной прошли к Офису президента. Однако полиция их не пропустила к самому зданию. В итоге митингующие проводят сидячую акцию протеста на ул. Банковой.

Кроме того, участники студенческой акции зажгли файеры на Банковой в знак протеста против назначения Шкарлета.