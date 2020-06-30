Об этом он заявил на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса.
«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», — сказал Зеленский.
В частности, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Львовская область уже десятый день является лидером антирейтинга по количеству больных коронавирусом. За последние сутки там обнаружили 143 новых случая, три человека погибли.