Против флага выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь». Там считают, что областная власть идет на поводу у радикалов и игнорирует обращения граждан. В частности, якобы отказываются убрать флаг председатель облсовета Святослав Олийнык, народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский и губернатор Александр Бондаренко.
«Черно-красный флаг УПА* — это гнусная провокация, которую власть не то что не пытается устранить, но мне кажется, она уже заинтересована в ней! И именно власть является конечным выгодоприобретателем этого всего», — подчеркнула активистка «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Грекова.
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что не даст «перед выборами в городе дестабилизировать ситуацию».
* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ