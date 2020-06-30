В Днепре жители требуют снять красно-черный флаг националистов, который висит возле здания облгосадминистрации и облсовета. Об этом 30 июня сообщает «112 Украина»

Флаг раздора. Националисты вступили в конфликт с полицией в Днепре © Цензор.нет Святослав Олийнык, народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский и губернатор Александр Бондаренко.

«Черно-красный флаг УПА* — это гнусная провокация, которую власть не то что не пытается устранить, но мне кажется, она уже заинтересована в ней! И именно власть является конечным выгодоприобретателем этого всего», — подчеркнула активистка «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Грекова.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что не даст «перед выборами в городе дестабилизировать ситуацию».

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ