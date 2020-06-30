Президент Украины Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения – 41%. Об этом свидетельствуют опубликованные 30 июня результаты опроса, проведенного Центром Разумкова при поддержке представительства «Фонда Фридриха Науманна за свободу» на Украине

Отмечается, что уровень недоверия к президенту составил 51%.

«Всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие», — отмечается в отчете по итогам опроса, обнародованном Центром Разумкова.

Партия Медведчука сократила отставание от «Слуги народа» до менее 10% в новом рейтинге © platform.org.ua Дмитрию Разумкову составил 32%, а уровень недоверия — 48%. Доверие к остальным представителям власти гораздо ниже — министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 13% и не доверяют 77%, премьер-министру Денису Шмыгалю — 12% и 61% соответственно.

Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой доверяют 8% не доверяют 49,5%, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку — 7% и 50,5%.

Низким также является доверие и к оппозиционным политикам. Юрию Бойко доверяют 22% респондентов, не доверяют — 67%, Святославу Вакарчуку — соответственно 18% и 70%, Петру Порошенко — соответственно 17% и 77%, Юлии Тимошенко ˗ соответственно 14% и 79%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.