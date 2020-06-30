Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников, поймав их на продаже информации с ограниченным доступом из базы данных Госпогранслужбы. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте

По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, сроках их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд. Олег Царев пояснил, чем отличаются СБУ и ФСБ © СБУ

«Свои "услуги" злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты», — говорится в сообщении.

В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.