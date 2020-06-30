Партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина» преодолели бы пятипроцентный электоральный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, опубликованные 30 июня на сайте организации

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Наибольшую поддержку избирателей получила бы партия «Слуга народа», за которую готовы были бы отдать свой голос 20,5% всех респондентов, или 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы отдать свой голос соответственно 14% и 22%, за «Европейскую солидарность» — 10% и 16% соответственно, за «Батькивщину» — 6% и 8,5% соответственно. Все остальные партии не преодолели 5-процентный барьер.

Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.