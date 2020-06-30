Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о проведении внеочередных, промежуточных, первых, дополнительных местных выборов дважды в год. Трансляцию заседания парламента 30 июня вел телеканал «Рада»

Дата местных выборов на Украине станет известна через две недели — Разумков © Facebook, Верховна Рада України

Согласно документу, все выборы местного уровня предлагается проводить раз в год — последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских голов, избранных на последних очередных местных выборах.

Законопроект предлагает разрешить подавать в режиме онлайн документы для регистрации кандидатов, их доверенных лиц и официальных наблюдателей. Документ предлагает внести в Избирательный кодекс нормы о последствиях для избирательного процесса в случае введения военного или чрезвычайного положения на Украине или в отдельных ее местностях.