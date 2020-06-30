В частности, такие выборы предлагается проводить в последнее воскресенье марта и октября. За документ проголосовали 292 депутата. Таким образом, парламентарии приняли в первом чтении соответствующий законопроект.
Согласно документу, все выборы местного уровня предлагается проводить раз в год — последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и сельских, поселковых, городских голов, избранных на последних очередных местных выборах.
Законопроект предлагает разрешить подавать в режиме онлайн документы для регистрации кандидатов, их доверенных лиц и официальных наблюдателей. Документ предлагает внести в Избирательный кодекс нормы о последствиях для избирательного процесса в случае введения военного или чрезвычайного положения на Украине или в отдельных ее местностях.