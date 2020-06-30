Отмечается, что "Театр на Подоле" попал в неприятную ситуацию из-за языковых дискуссий.
Зритель требовал от сотрудников театра отвечать ему на русском языке, но получил ответ — общение или на украинском, или на английском. Некоторые поклонники театра поблагодарили за такую проукраинскую позицию и пообещали приходить на спектакли. Но позже пиарщик театра заявила, что предыдущие сообщения от имени театра были сделаны с неофициального аккаунта.
Отмечается, что "Театр на Подоле" создан в Киеве в 1987 году под руководством Виталия Малахова. В апреле 2006 года театр указом министра культуры получил звание академического.