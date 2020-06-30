Пока, по ее словам, космические миссии обходятся дороже, чем потенциальная выгода, которую можно извлечь из добычи полезных ископаемых на астроидах.
«Пока стоимость полезных ископаемых не превышает стоимости их добычи. Но технически, если космические технологии продолжат развиваться в сторону удешевления, лет через двадцать такое станет возможно», — приводит агентство слова Ефремовой.
Нынешнюю себестоимость космических запусков нужно уменьшить на несколько порядков, чтобы сделать добычу в космосе рентабельной, отметила она.
По словам Ефремовой, на астероидах можно добывать редкоземельные металлы, золото, платину и другие полезные ископаемые.