Разработка полезных ископаемых за пределами Земли имеет все шансы стать экономически выгодной всего через двадцать лет, если тренд на снижение стоимости эксплуатации космической техники продолжится, сообщает РИА Новости со ссылкой на аспиранта отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерину Ефремову

Италия и Украина отказались изучать Вселенную вместе с Россией, но подключилась Белоруссия © РИА Новости, Андрей Соломонов | Перейти в фотобанк

«Пока стоимость полезных ископаемых не превышает стоимости их добычи. Но технически, если космические технологии продолжат развиваться в сторону удешевления, лет через двадцать такое станет возможно», — приводит агентство слова Ефремовой.

Нынешнюю себестоимость космических запусков нужно уменьшить на несколько порядков, чтобы сделать добычу в космосе рентабельной, отметила она.

По словам Ефремовой, на астероидах можно добывать редкоземельные металлы, золото, платину и другие полезные ископаемые.