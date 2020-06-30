В Киеве стартовала акция протеста профсоюзов против ряда законов - закона о труде №2708, закона о профсоюзах №2681 и закона о фондах социального страхования. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило издание «Страна»

На акцию вышли более 500 человек — это представители профсоюзных организаций из различных сфер и регионов Украины.

«Антинародные законы, поданные по инициативе комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, нарушают права и свободы украинцев и международные нормы», — заявляют организаторы.

«Дети низкого качества»: украинские профсоюзы присоединились к требованию наказать скандальную нардепа из «Слуги народа» © Facebook, Александр Сенько Галину Третьякову.

Сбор протестующих начался на майдане Независимости с последующими пикетами у Офиса президента и Верховной Рады.