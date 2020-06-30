На акцию вышли более 500 человек — это представители профсоюзных организаций из различных сфер и регионов Украины.

«Антинародные законы, поданные по инициативе комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, нарушают права и свободы украинцев и международные нормы», — заявляют организаторы.

«Дети низкого качества»: украинские профсоюзы присоединились к требованию наказать скандальную нардепа из «Слуги народа»
«Дети низкого качества»: украинские профсоюзы присоединились к требованию наказать скандальную нардепа из «Слуги народа»
© Facebook, Александр Сенько
По словам представителей профсоюзов, вести диалог с властью оказалось невозможным, поэтому они вышли на предупредительную акцию протеста с требованием отозвать дискриминационные законопроекты. Кроме того, протестующие требуют освободить от занимаемой должности председателя комитета соцполитики скандальную Галину Третьякову.

Сбор протестующих начался на майдане Независимости с последующими пикетами у Офиса президента и Верховной Рады.

 