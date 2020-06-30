Более 200 человек собрались 29 июня на акции памяти погибших от взрыва на Соломии Крушельницкой, 1/5. Зеленский вручил ключи от новых квартир 12 семьям. В первую очередь квартиры получили те, кто потерял родственников, имеет малолетних детей, живет в интернате и не имеет альтернативного жилья.
«Только сертификат. Туда нас не пускают, мы ничего не видели, не знаем. Бумажка, и все, и пока что больше ничего. Ключи есть, но туда нас не пускают… Говорят, что там еще не убрали строймусор и ходить там нам опасно», — цитируются слова пострадавших от взрыва.