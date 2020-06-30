Пострадавшие от взрыва дома в Киеве пожаловались, что новые квартиры им недоступны, поскольку им фактически вручили сертификаты, но в новое жилье не пускают. Об этом 30 июня сообщает «5 канал»

Взрыв многоэтажки в Киеве: под завалами нашли тело пятой жертвы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Только сертификат. Туда нас не пускают, мы ничего не видели, не знаем. Бумажка, и все, и пока что больше ничего. Ключи есть, но туда нас не пускают… Говорят, что там еще не убрали строймусор и ходить там нам опасно», — цитируются слова пострадавших от взрыва.