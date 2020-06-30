Минобороны США не располагает данными, которые подтверждали бы сообщения о якобы сговоре российских спецслужб с запрещенным в РФ движением Талибан против Штатов. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, пишет "Интерфакс" 30 июня

Украина.ру на Youtube Ищенко VLOG: почему выпускникам из ЛДНР не нужно поступать в украинские вузы?