«На сегодняшний день Министерство обороны не располагает доказательствами, подтверждающими недавние утверждения, содержащиеся в сообщениях от неустановленных источников», — цитирует агентство заявление чиновника.
По словам Хоффмана, Пентагон продолжает оценивать разведданные о том, что российские сотрудники ГРУ были вовлечены в злонамеренную деятельность против сил США и коалиции в Афганистане.
Он сказал, что США самым серьезным образом относятся к безопасности своих сил в Афганистане и во всем мире и принимают меры по предотвращению ущерба от потенциальных угроз.