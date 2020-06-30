Польские пограничники на пешеходном пункте пропуска в Медике задержали украинца, разыскиваемого в 190 странах мира за убийства. Об этом накануне сообщило «Польское радио»

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