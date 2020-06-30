По словам пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы Польши, майора Эльжбеты Пикор, у украинца была «красная карточка» Интерпола, что означает самый высокий уровень международного розыска.
Во время паспортного контроля выяснилось, что 50-летнего мужчину уже несколько лет разыскивают по «красной карточке» Интерпола на территории 190 стран мира. Его подозревают в убийствах и хищении имущества на Украине.
Украинца задержали и передали полиции, далее, по решению суда, его должны экстрадировать.