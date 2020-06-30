Замглавы МИД Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что работа над расшифровкой черных ящиков сбитого под Тегераном украинского лайнера начнется 20 июля во Франции. Об этом накануне сообщило иранское издание ISNA

«Иранская организация гражданской авиации (CAO) провела необходимую переписку с французским бюро по расследованию и анализу авиационных происшествий, и соглашения почти завершены», — заявил Бахарванд.

По его словам, если не произойдет «никаких неожиданных событий», расшифровка бортовых самописцев начнется 20 июля.

В конфликте с США Иран потерял моральное превосходство, сбив украинский самолёт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек — граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.