«Иранская организация гражданской авиации (CAO) провела необходимую переписку с французским бюро по расследованию и анализу авиационных происшествий, и соглашения почти завершены», — заявил Бахарванд.
По его словам, если не произойдет «никаких неожиданных событий», расшифровка бортовых самописцев начнется 20 июля.
Исследовательской работой будет руководить команда экспертов и технических специалистов из Исламской Республики, чтение информации, записанной в черных ящиках, также будет осуществляться и контролироваться иранской командой.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек — граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.